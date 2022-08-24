'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Kocatepe'den İzmir'e 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' yapacak kafile, Afyonkarahisar'a uğurlandı. Kafileye Türk bayrağını teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği; Kocatepe'den başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanacak 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' için kafile yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün katılımcılarını Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan Afyonkarahisar'a uğurladı. Uğurlamada Başkan Tunç Soyer'e Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir gönüllü takımı, kafiledeki sporcular ve çok sayıda İzmirli eşlik etti. Törende konuşan Başkan Soyer, "100 yıl önce atalarımız bu cennet vatanı bize emanet etmek için olağanüstü bir zafer kazandı. O zafer yolculuğu 100 yıl önce başladı. Kanları, canları pahasına kazandıkları o zaferle yeni bir devlet kuruldu, cumhuriyet kuruldu. Ülkemiz demokrasinin, tam bağımsızlığın, özgürlüğün ve barışın memleketi oldu. Atalarımızla iftihar ediyoruz. Bugün gelecek nesillere yine bu eşsiz vatanı emanet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu muazzam zaferin ilk adımlarını atmak için bugün İzmir'den yola çıkıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin" diye konuştu.

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve 'Nutuk' hediye edilecek.