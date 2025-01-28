Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Trump, ABD ordusuna da el attı! 4 yeni kararnameyi imzaladı

4 yeni kararname! Covid-19 kararı binlerce kişiyi etkileyecek

Zafer Soykırlı Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

Zafer Soykırlı Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Olarak Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine Zafer Soykırlı, yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden seçildi. Soykırlı, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni projelerle çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine Zafer Soykırlı yeniden seçildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurul'da Zafer Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Soykırlı, yaptığı konuşmada, bağımlılık alanında hizmet veren Yeşilay'ın yenilenen yönetim kuruluyla adını çok daha fazla duyuracağını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede yeni projelerle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Soykırlı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 105 yıllık köklü tarihine ulusal ve uluslararası çapta nice başarılar sığdıran Yeşilay'ımız için 9 sene önce gönüllü olarak girmiş olduğum bu yolda bugün başkanlık bayrağını sizlerin de takdiriyle yeniden taşımaya devam edecek olmak, benim için büyük bir onur. Bu kutlu yolda, siz kıymetli üyelerimizle beraber durmadan, daha güçlü ve daha etkili yürüme fırsatını bana tanıyan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
img

Trump talimatı verdi, Google tarihi değişiklik için düğmeye bastı
img

Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek mesajları
img

Süper Lig'e geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Dev banka Türkiye'de şube açacak

Dev banka Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.