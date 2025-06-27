Zafer Sırakaya, NSU Terörüne Kurban Giden Taşköprü'yü Andı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından Almanya'da katledilen Süleyman Taşköprü'yü vefatının yıl dönümünde andı. Sırakaya, ırkçılığa karşı kararlı duruşlarını yineleyerek Avrupa ülkelerini bu tehditle ciddiyetle mücadele etmeye davet etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünce Almanya'da katledilen Süleyman Taşköprü'yü vefatının yıl dönümünde andı.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, ırkçı terör örgütü NSU tarafından Almanya'da katledilen Taşköprü'yü vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını, ailesine ve tüm Türk toplumuna başsağlığı dilediğini belirtti.

NSU cinayetlerinin sadece bir insanlık suçu değil, aynı zamanda Avrupa'da yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının en karanlık göstergelerinden biri olduğunu dile getiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Ciğerimizi yakan, Türk toplumunu tedirgin eden ve acıları içimizde halen taze olan bu cinayetlerde Alman makamlarının sergilediği ihmalkar ve pasif tutum, adaletin tam anlamıyla sağlanmasını engellemiştir. AK Parti olarak, nerede, kimden gelirse gelsin, ırkçılığa, İslamofobiye ve nefret suçlarına karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Irkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığına karşı verdiğimiz mücadele, sadece bizim değil, insanlık vicdanının da sorumluluğudur. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini, demokratik değerler çerçevesinde, göçmen topluluklara ve başta İslami olmak üzere tüm dinlerin kutsallarına yönelik tehditleri ciddiyetle ele almaya ve gerekli adımları kararlılıkla atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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