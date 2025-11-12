Zafer Sırakaya'dan SPD'li Milletvekiline Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu'nun Türk yargısına müdahale çabasını kınadı.

Bir dizi temasta bulunmak için Almanya'da bulunan Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, SPD'li Karaahmetoğlu'nun Türk yargısına "küstahça müdahale" çabasını kesinlikle reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.

Karaahmetoğlu'nun açıklamalarının "kışkırtıcı ve gerçeklerden uzak" olduğunu vurgulayan Sırakaya, Karaahmetoğlu'nu "kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymakla" suçladı. Zafer Sırakaya, Türk yargısının "bağımsız, tarafsız ve objektif" olduğunu, yargının "ne sindirilebileceğine ne de küçümsenebileceğine" işaret etti.

Sırakaya, Karaahmetoğlu'na, asılsız suçlamalarla Türk-Alman ilişkilerini germek yerine, "Alman adalet sistemindeki zorluklar", "iç siyasi gerginlikler" gibi kendi ülkesindeki sorunları ele alma tavsiyesinde bulundu.

Zafer Sırakaya, "Türkiye Cumhuriyeti kendi geleceğini tayin eden güçlü, egemen bir ülkedir ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.

Karaahmetoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı sürecini eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.