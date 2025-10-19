Zafer Sırakaya'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a Tebrikler

Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, seçim sürecinin Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a katkıları için teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamaları takdirle karşıladığımızın altını çizerek, seçim sürecini olgunlukla tamamlayan tüm Kıbrıs Türk halkına demokrasiye olan inanç ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulunan Sırakaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesinin barış, istikrar ve refah yolunda hayırlara vesile olmasını diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı açıklamaları takdirle karşıladığımızın altını çizerek seçim sürecini olgunlukla tamamlayan tüm Kıbrıs Türk halkına demokrasiye olan inanç ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Görev süresi boyunca Türkiye ile güçlü bir işbirliği içerisinde hareket eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda haklı davasını kararlılıkla savunan Ersin Tatar'a da Ada halkına ve Türkiye-KKTC kardeşliğine yaptığı kıymetli katkılardan dolayı teşekkür eden Sırakaya, yeni dönemde de Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti olarak her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini vurguladı.

Sırakaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin garantörlük vasfı, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği açısından vazgeçilmezdir. Bu sorumluluk bilinciyle, iki devletli çözüm vizyonumuz doğrultusunda KKTC'nin uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Seçim sonuçlarının tüm Kıbrıs Türk halkına huzur, istikrar ve demokrasi dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
