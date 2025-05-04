Zafer Partisi'nin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan "sarı torba" temalı paylaşımlara tepkiler sürüyor.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."