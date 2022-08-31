Zafer Partisi'nden İstanbul'da "30 Ağustos Zafer Bayramı" yürüyüşü Güncel Haberler Zafer Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi. Zafer Partisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fatih'te yürüyüş düzenledi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Kocamustafapaşa'daki yürüyüşe Genel Başkan Ümit Özdağ, partililer ve vatandaşlar katıldı. Efelerin zeybek oynadığı etkinliği evlerinden izleyen vatandaşlar, Türk bayrağı ve alkışlarla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün ardından parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Bundan 100 yıl önce atalarımız nasıl Anadolu'ya yönelik emperyalist saldırıları Akdeniz'e döktüyse bugün de bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, Anadolu'ya yönelik milyonlarca sığınmacıyla gerçekleşen bu saldırıyı önümüzdeki ilk seçimde tarihin çöplüğüne atacağız. Yaşasın Türk Milleti'nin büyük zaferi." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / İrem Demir Zafer Partisi Fatih Güncel Haberler

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