Zafer Partisi'nden Emeklilere Yönelik Çalıştay

Zafer Partisi, emeklilerin ve dul-yetimlerin yaşam koşullarındaki sorunlara dikkat çekerek, bu sorunlara çözüm önerilerinin ele alınacağı bir çalıştay düzenleyeceğini açıkladı. Çalıştay, 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın katılımıyla düzenlenecek çalıştay için tüm vatandaşlar davet edildi.

Etkinlik, 30 Kasım Pazar günü saat 11.00'de, Ankara Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

