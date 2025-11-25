Zafer Partisi'nden Emeklilere Yönelik Çalıştay

(ANKARA) - Zafer Partisi, emeklilerin ve dul-yetimlerin yaşam koşullarındaki sorunlara dikkat çekerek çözüm modellerinin ele alınacağı çalıştay düzenleyeceğini açıkladı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de emeklilerin yıllardır çözülemeyen sorunları, emeklilerimizin ve dul-yetim ailelerimizin yaşam koşullarını giderek ağırlaştırmaktadır. Bu tablo, artık ertelenemez ve görmezden gelinemez bir hal almıştır. Ayrıca mevcut emeklilik sistemi ve emekli olma koşullarındaki adaletsizlikler de bu sorunları derinleştirmekte, çalışanlarımızın geleceğe güvenle bakmasını zorlaştırmaktadır. Zafer Partisi olarak, bu sorunların yalnızca tespitini yapmakla yetinmiyor; uygulanabilir, gerçekçi ve kalıcı çözüm modelleri ortaya koyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, emeklinin hakkını teslim edecek irade, kararlılık ve vizyon Zafer Partisi'nde vardır." denildi.

Genel Başkan Ümit Özdağ'ın katılımıyla düzenlenecek çalıştay için tüm vatandaşlar davet edildi.

Etkinlik, 30 Kasım Pazar günü saat 11.00'de, Ankara Yahyalar Aile Yaşam Merkezi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilecek.