Zafer Partisi: "Kalemini İktidarın veya Sermayenin Gücüne Değil, Türk Milletinin Gerçeklerine Adayan Tüm Basın Emekçilerinin Gününü Kutluyoruz"

Güncelleme:
Zafer Partisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın emekçilerinin önemine vurgu yaparak, 'Kalemini iktidarın veya sermayenin gücüne değil, Türk milletinin gerçeklerine adayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz' dedi.

(ANKARA)- Zafer Partisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kalemini iktidarın veya sermayenin gücüne değil, Türk milletinin gerçeklerine adayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'nin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj şu şekilde:

"'Basın, milletin müşterek sesidir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; kalemini iktidarın veya sermayenin gücüne değil, Türk Milleti'nin gerçeklerine adayan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyoruz.

Kaynak: ANKA / Güncel
