Zafer Partisi'nde trafik kazası: Basın danışmanı Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi'nde basın danışmanı ve milletvekili adayı olan Ceren Gürkan, Etimesgut'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada sürücü yaralanırken, alkollü olduğu belirlendi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taziye mesajı yayımladı.

ZAFER Partisi'nde basın danışmanı ve 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan (29), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Özcan Y. yönetimindeki 06 AR 2813 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından park halinde bulunan 06 EU 2292 plakalı çekiciye çarptı. Kazada Özcan Y. yaralanırken, yanında bulunan Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın biriminde danışman olarak görev yapan ve 14 Mayıs 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Özcan Y.'nin 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan Y. tedaviye alındı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023