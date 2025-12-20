Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Hakan Akşit Yeniden Seçildi

(İSTANBUL) Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığının 2'nci olağanüstü kongresi Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığını Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat yaptığı kongrede, Hakan Akşit yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığının 2'nci olağanüstü kongresi Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat yaptı.

Kongredeki konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinden bir bölüm alıntılayarak başlayan İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi'nin son dönemde ağır bir baskı sürecinden geçtiğini; Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın beş ay süren haksız ve hukuksuz tutukluluğunun aslında milletin sesini susturma girişimi olduğunu vurguladı. Akşit, bu süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanları, yönetim kurulları, gençlik ve kadın teşkilatlarının hiçbir talimat beklemeden, hiçbir menfaat hesabı yapmadan, büyük bir fedakarlıkla, kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti, "İstanbul teşkilatları bu süreçte tarih yazmıştır" sözüyle emeği geçen tüm kadrolara, destek veren herkese teşekkür etti.

"Zafer Partisi olarak bir kez daha haykırıyoruz: Terörle müzakere olmaz, mücadele olur"

Akşit, terörle müzakere sürecine sert tepki göstererek "Zafer Partisi olarak bir kez daha haykırıyoruz: Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" dedi. Ardından sığınmacılarla kaçakların yol açtığı sosyo-ekonomik sıkıntılara değindi. Milletin gerçek sorunlarının üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti. Konuşması alkışlarla kesilen Akşit, İstanbul'un Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti ve Zafer Partisi'nin İstanbul'da büyüyerek yoluna devam ettiğini, güçlü, disiplinli, inançlı kadrolarla siyasi mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Akşit, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliği davasında, Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın liderliğinde kararlılıkla yürüyeceğine ant içerek konuşmasını sonlandırdı. Akşit, fedakar ve inançlı çalışmalarıyla ülkemizin sorunlarını ve geleceğini sırtlayan ilçe başkanlarına teşekkür plaketlerini takdim etti.

Partililerin ilgi gösterdiği kongreye tek aday olarak katılan Hakan Akşit oylamalar sonucu tekrar İstanbul İl Başkanı seçildi.