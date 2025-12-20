Haberler

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Hakan Akşit Yeniden Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi'nin 2'nci olağanüstü kongresinde Hakan Akşit, tekrar İstanbul İl Başkanı seçildi. Akşit, partinin mücadelesi ve terörle müzakere konusundaki sert duruşunu vurguladı.

(İSTANBUL) Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığının 2'nci olağanüstü kongresi Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığını Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat yaptığı kongrede, Hakan Akşit yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığının 2'nci olağanüstü kongresi Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat yaptı.

Kongredeki konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinden bir bölüm alıntılayarak başlayan İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Zafer Partisi'nin son dönemde ağır bir baskı sürecinden geçtiğini; Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın beş ay süren haksız ve hukuksuz tutukluluğunun aslında milletin sesini susturma girişimi olduğunu vurguladı. Akşit, bu süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanları, yönetim kurulları, gençlik ve kadın teşkilatlarının hiçbir talimat beklemeden, hiçbir menfaat hesabı yapmadan, büyük bir fedakarlıkla, kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti, "İstanbul teşkilatları bu süreçte tarih yazmıştır" sözüyle emeği geçen tüm kadrolara, destek veren herkese teşekkür etti.

"Zafer Partisi olarak bir kez daha haykırıyoruz: Terörle müzakere olmaz, mücadele olur"

Akşit, terörle müzakere sürecine sert tepki göstererek "Zafer Partisi olarak bir kez daha haykırıyoruz: Terörle müzakere olmaz, mücadele olur" dedi. Ardından sığınmacılarla kaçakların yol açtığı sosyo-ekonomik sıkıntılara değindi. Milletin gerçek sorunlarının üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti. Konuşması alkışlarla kesilen Akşit, İstanbul'un Türkiye için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti ve Zafer Partisi'nin İstanbul'da büyüyerek yoluna devam ettiğini, güçlü, disiplinli, inançlı kadrolarla siyasi mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Akşit, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçiliği davasında, Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın liderliğinde kararlılıkla yürüyeceğine ant içerek konuşmasını sonlandırdı. Akşit, fedakar ve inançlı çalışmalarıyla ülkemizin sorunlarını ve geleceğini sırtlayan ilçe başkanlarına teşekkür plaketlerini takdim etti.

Partililerin ilgi gösterdiği kongreye tek aday olarak katılan Hakan Akşit oylamalar sonucu tekrar İstanbul İl Başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor

Beşiktaş'tan tepki: Tiyatro devam ediyor
title