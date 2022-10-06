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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Can, görevinden istifa etti

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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Can, görevinden istifa etti

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Can, istifasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Geldiğim noktada kesin olarak gördüm ki siyaset bana göre olsa da ben bu siyasete göre değilim. Artık 'oy veren' olarak devam etmekle beraber Türklük için çalışacağım. Zafer Partisi'ndeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi bildiririm. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Zafer Partisi İstanbul Siyaset Güncel Haberler

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