Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Süleyman Soylu, Bu Haftanın Başında. 'Randevusuz Gelenlere Bile Vatandaşlık Verin' Emri Verdi"

TANER ÖZAY

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hatay'da, sadece Antakya'da günde 200 kişiye vatandaşlık veriliyor. Hani diyorlar ya '220 bin kişiye vatandaşlık verdik', büyük bir yalan. Süleyman Soylu, bu haftanın başında yine emir verdi. 'Randevusuz gelenlere bile vatandaşlık verin' emri verdi. Bütün amaçları seçim öncesinde milyonlarca kişiye vatandaşlık vererek Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını ellerinden almak. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il kongresi için Konya'ya geldi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Özdağ, "Türk milleti bu örtülü istilaya karşı direniyor. Türk milleti Zafer Partisi'nin arkasında örgütleniyor. Türk milleti bu insanları, vatanlarına Türkiye'nin dostları olarak geri dönmesi konusunda size güveniyor. Zafer Partisi'ne güveniyor ve bu güven her geçen gün daha da artıyor. Türk milleti bu provokasyonlara da kapalı. Zafer Partisi de Türk milletine yönelik yapılacak her provokasyonun karşısında kararlılıkla duracak. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletine diyoruz ki; öfkenizi sokağa değil, Haziran 2023'te sandıklara dökün" diye konuştu.

"RANDEVUSUZ GELENLERE BİLE VATANDAŞLIK VERİN EMRİ VERİLDİ"

Ümit Özdağ şunları söyledi:

"Bana her gün Nüfus İdaresi Genel Müdürlüklerinden, o gün kaç dosya tamamlandığı bilgisi geliyor. Kaç kişiye vatandaşlık verildiği bilgisi geliyor. Kaç kişiye vatandaşlık verildiği bilgisi geliyor. Arkadaşlar, bir ilde sadece, hem de çok fazla Suriyelinin olmadığı bir ilde, günde 30 dosya işlem görüyor. 30 dosya ne demek biliyor musunuz, çarpı altı. Hatay'da, sadece Antakya'da günde 200 kişiye vatandaşlık veriliyor. Hani diyorlar ya '220 bin kişiye verdik', büyük bir yalan. Süleyman Soylu, bu haftanın başında yine emir verdi. 'Randevusuz gelenlere bile vatandaşlık verin' emri verdi.

ÖZDAĞ, MUHALEFET LİDERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bütün amaçları seçim öncesinde milyonlarca kişiye vatandaşlık vererek Türk milletinin seçme ve seçilme hakkını ellerinden almak. Buna izin vermeyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan tekrardan çağrıdan bulunuyorum. Meral Akşener'e buradan çağrıda bulunuyorum. Gültekin Uysal'a çağrıda bulunuyorum. Gelin vermiş olduğumuz teklifi destekleyin veya vatandaşlık alanlar 10 yıl boyunca oy kullanamasın ki haziranda bunlar gittiği zaman bu vatandaşlıkları iptal etmek için şansımız olsun."

ANKA / Güncel