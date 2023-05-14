Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı.

TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na, oğlu Alp Özdağ ile gelen Ümit Özdağ, oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Özdağ, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Özdağ, sıranın kendisine gelmesinin ardından oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah sayım sırasında herhangi bir huzursuzluk olmadan Türkiye bu süreci aşacak ve yarın bütün bu gerilim büyük ölçüde kontrol altına alınmış olarak, sağlıklı bir şekilde demokratik süreç devam edecek." dedi.

Bir soru üzerine, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumuna ilişkin yaptığı açıklamaları da değerlendiren Özdağ, şöyle konuştu:

???????"Sinan Oğan'ın açıklaması çok net bir açıklama. Anayasa'nın ilk dört maddesinden, 66'ncı maddeden taviz vermeyiz. FETÖ, PKK ile mücadeleden taviz vermeyiz. Türk devletinin cemaat ve tarikatlara teslim edilmesine 'evet' demeyiz ve sığınmacıların 1 sene içerisinde geri dönmesini isteriz. Bu çerçevede Sinan Bey eğer ikinci tura kalmazsa, 'kalacak adaylarla görüşürüz' dedi. Bundan daha normal bir şey yok."