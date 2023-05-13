Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: "Cumhur İttifakı'nın Tehditleri Artıyor Ama Seçim Gecesi Akar ve Soylu Vekil Seçileceği İçin Emir Verme...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT’de partisi adına yaptığı propaganda konuşmasında, “Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı’nın tehditleri artıyor. Erdoğan, Bahçeli, Soylu, Türk milletini açıktan tehdit ediyorlar. Bu tehditler bile demokratik seçimlere gölge düşürüyor ancak sakın korkmayın. Türk devlet aklı yaşıyor. Türk güvenlik bürokrasisi bazı fanatiklerin dışında 4 bin senelik devlet aklı ile hareket eder. Türk askeri, polisi ve jandarması seçim gecesi kendisine verilen hukuksuz emirleri yerine getirmeyecektir. Aslında seçim gecesi Hulusi Akar ve Süleyman Soylu vekil seçileceği için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları boşalacaktır, emir verme yetkileri de yok. Yurttaşlarımıza düşen görev sandıkların başında olmak, oy kullanmak ve sayım sırasında müşahit olarak sandıklara sahip çıkmaktır. Oy kullanmaya gittiğiniz zaman Zafer Partililerden müşahit kartı isteyin, sandığı savunun” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT'de partisi adına yaptığı propaganda konuşmasında, "Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın tehditleri artıyor. Erdoğan, Bahçeli, Soylu, Türk milletini açıktan tehdit ediyorlar. Bu tehditler bile demokratik seçimlere gölge düşürüyor ancak sakın korkmayın. Türk devlet aklı yaşıyor. Türk güvenlik bürokrasisi bazı fanatiklerin dışında 4 bin senelik devlet aklı ile hareket eder. Türk askeri, polisi ve jandarması seçim gecesi kendisine verilen hukuksuz emirleri yerine getirmeyecektir. Aslında seçim gecesi Hulusi Akar ve Süleyman Soylu vekil seçileceği için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları boşalacaktır, emir verme yetkileri de yok. Yurttaşlarımıza düşen görev sandıkların başında olmak, oy kullanmak ve sayım sırasında müşahit olarak sandıklara sahip çıkmaktır. Oy kullanmaya gittiğiniz zaman Zafer Partililerden müşahit kartı isteyin, sandığı savunun" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TRT ekranlarında partisi adına propaganda konuşması yaptı. Özdağ, yurttaşlara hitaben şunları söyledi:

"ZAFER PARTİSİ ANAYASAMIZIN İLK DÖRT MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR"

"Değerli yurttaşlarım, 14 Mayıs seçimlerinde 1921 Anayasası'nı çıkış noktası yapalım diyen iki ittifak ve bir parti var. Bu ittifaklar, Cumhur ve Millet İttifakı; parti ise Yeşil Sol Parti. 1921 Anayasası'nı çıkış noktası yapmak, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında değiştirilemeyecek olan ilk dört maddenin değiştirilmesini sağlamayı hedefliyor. Andığım bu iki ittifak ve Yeşil Sol Parti ayrıca Anayasa'nın Türk milletini tanımlayan 66. Maddesini değiştirmek konusunda mutabık görünüyor. Zafer Partisi ise Anayasamızın ilk dört maddesinin değiştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Eğer TBMM'de Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddeden taviz verilmesini engelleyecek bir parti olmasını istiyorsanız, Zafer Partisi'ne oy verin. Çünkü siz de biliyorsunuz ki diğer partilere bu konuda asla güvenemezsiniz, içlerinde Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmesini isteyen çok güçlü gruplar var.

"HİZBULLAH VE PKK'NIN MİLLET VE CUMHUR İTTİFAKLARINA KARŞI YAPACAKLARI DAYATMALARI ANCAK ZAFER PARTİSİ ENGELLER"

Değerli yurttaşlarım, ülkemizin bir yanda Hizbullah, bir yanda PKK arasına sıkışmasını istemiyorsanız da Zafer Partisi'ne oy verin. Bu iki yapının TBMM'de Millet ve Cumhur İttifaklarına karşı yapacakları dayatmaları ancak Zafer Partisi engeller. Yeşil Sol Parti sürekli 'Biz anahtar parti oluyoruz. Her iki taraf da yasa çıkarmak için bize mahküm olacak' açıklamasını yapıyor. Eğer Yeşil Sol Parti'nin, dolayısıyla PKK'nın, TBMM'de belirleyici olmasını istemiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne verin.

"İNCE'YE YAPILAN OPERASYON FETÖ'NÜN HALA NE KADAR ETKİN OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Değerli yurttaşlarım, Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'ye yapılan psikolojik operasyon terör örgütü FETÖ'nün hala ne kadar etkin olduğunu gösterdi. FETÖ daha önce Baykal ve MHP Genel Başkan Yardımcılarına da kaset operasyonu yaptı, bu sefer de İnce'ye saldırdı. FETÖ ile eskiden güçlü bağları olan siyasetçiler, şimdi değişik partilerden TBMM'ye giriyorlar. FETÖ son bin yıllık Türk tarihi boyunca karşı karşıya kaldığımız en büyük iç düşmandır. Fethullah Gülen son Haçlı Seferi'nin lideridir. Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Hoca, Gülen'in Ermeni olduğunu belgelere dayanarak açıklamıştır. Bu açıklamasını geri almasını isteyen FETÖ'cü heyet kendisini ziyaret ettiğinde onlara öyle bir cevap verdi ki bir daha hiç yanına uğrayamadılar. Hemen şunu da söyleyeyim, Garo Paylan ve Fethullah Gülen gibi Ermeniler olduğu gibi, Zafer Partili Atatürkçü Ermeni kardeşlerim de var ve ben onların partimdeki varlığı ile gurur duyuyorum.

"AK PARTİ İLK FIRSATTA SİZİ FETÖ'YE TESLİM EDER"

TBMM'de güçlü bir grup kuracak kadar etkin hale FETÖ ile mücadele edilmesini istiyorsanız Zafer Partisi'ne sizden oy istiyorum. Yoksa bir sabah uyandığınızda devletimizin yine FETÖ tarafından işgal edildiğini görürüz. Değerli general, subay, astsubay, uzman çavuş kardeşlerim, polis ve jandarma kardeşlerim, değerli istihbaratçı arkadaşlarım, değerli yargı mensupları, sizlerin ve ailelerinizin TBMM'de PKK/FETÖ/Hizbullah'a karşı sesi olmak, mücadele etmek için ailelerinizle beraber sizlerin oyunuzu istiyorum. Siz en ön safta mücadele ediyorsunuz, birlikte mücadele edelim. Sakın AK Parti'ye bu konuda güvenmeyin. Yarın ilk fırsatta anlaşıp sizi FETÖ'ye veya bir başkasına teslim eder.

"AKP'NİN HATASI YÜZÜNDEN YIKILAN EVLERİ, BEDAVA İNŞA EDECEĞİZ"

Değerli yurttaşlarım, Türkiye'nin 'göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, 13 milyon sığınmacının vatanlarına dönmesini istiyorsanız, siz eczaneye gidip 5 lira eksiğiniz olduğu zaman ilaç alamazken Suriyelinin bedava ilaç almasını ve onun aldığı ilacın parasını siz ödemek istemiyorsanız, Zafer Partisi'ne oyunuzu verin. Yılda 11 milyar doları çocuğunuzun boğazından kesip sığınmacılara yedirmek istemiyorsanız Zafer Partisi'ne oy verin. Değerli Yurttaşlarım, eğer, yılda 7 milyar dolar insani yardım adı altında başka ülkelere yardım yaparken Türk esnafın adeta depremzede gibi ekonomik krize terk edilmesine 'Hayır' diyorsanız Zafer Partisi'ne oy verin. Sevgili esnaf kardeşlerim, söz; zincir mağaza ve AVM'lere karşı mükemmel bir lojistik sistemi ile sizin yanınızda olacağız. Suriye'ye gidecek, orada Suriyelilere bedava ev yapan AK Parti'nin depremzedelere ev yapmak için para istemesine isyan ediyorsanız yine Zafer Partisi'ne verin oyunuzu. Biz size AKP'nin hatası yüzünden yıkılan evleri, devletin görevini yerine getirip bedava inşa edeceğiz.

"ASKERİ VESAYET DİYE ŞEYHLERİN DEVLET ÜZERİNDE VESAYETİNİ KURDULAR"

Türk Devletinin tarikat ve cemaatler arasında paylaştırılmasına isyan ediyorsanız, devletinizi geri istiyorsanız Zafer Partisi'ne oy verin. Yeter artık, askeri vesayet diye şeyhlerin devlet üzerinde vesayetini kurdular. Kendi ülkemizde azınlık olmamak için Zafer Partisi'ne oy verin. Kendi şehrinizde, ülkenizde 2. sınıf vatandaş olmamak için Zafer Partisi'ne oy verin.

"SEÇİM GECESİ AKAR VE SOYLU VEKİL SEÇİLECEĞİ İÇİN EMİR VERME YETKİLERİ YOK"

Değerli yurttaşlarım, seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın tehditleri artıyor. Erdoğan, Bahçeli, Soylu Türk milletini açıktan tehdit ediyorlar. Bu tehditler bile demokratik seçimlere gölge düşürüyor ancak sakın korkmayın. Türk devlet aklı yaşıyor. Türk güvenlik bürokrasisi bazı fanatiklerin dışında 4 bin senelik devlet aklı ile hareket eder. Türk askeri, polisi ve jandarması seçim gecesi kendisine verilen hukuksuz emirleri yerine getirmeyecektir. Aslında seçim gecesi Hulusi Akar ve Süleyman Soylu vekil seçileceği için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları boşalacaktır, emir verme yetikleri de yok. Yurttaşlarımıza düşen görev sandıkların başında olmak, oy kullanmak ve sayım sırasında müşahit olarak sandıklara sahip çıkmaktır. Oy kullanmaya gittiğiniz zaman Zafer Partililerden müşahit kartı isteyin, sandığı savunun. Değerli yurttaşlarım, Erdoğan, gerisinde bir enkaz değil, adeta bir moloz bırakarak gidiyor. Bu molozu PKK-Yeşil Sol onaylı ve onların desteği ile hareket edecek bir Millet İttifakı kaldıramaz. İçlerinde çok iyi niyetli insanlar olduğunu biliyorum ama yapamazlar.

"BENİM SİNİRLİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORSUNUZ. EVET, SİNİRLİYİM ÇÜNKÜ KORKUYORUM"

Sevgili yurttaşlarım, evet biliyorum, benim dilimi biraz sert buluyorsunuz. Benim kızgın ve sinirli olduğumu düşünüyorsunuz. Samimi söyleyeyim, evet kızgınım ve sinirliyim çünkü korkuyorum. Ülkem için korkuyorum. Ben bu işleri bilirim, ülkelerin nasıl çatışmalara sürüklendiğini bilirim. Onun için, bu kişisel bir korku değil, milli bir korku benimki. Çocuklarımız için korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Benim bütün hayatım Türk Milleti ve Türk devletinin güvenliği için mücadele ile geçti. Bu ülkeye yönelik tehditleri 10 yıl öncesinden görüyor ve söylüyorum. Atatürk, Türkeş ve babam Muzaffer Özdağ, bu konuda benim öğretmenlerim oldu.

"AZİZ ATATÜRK'ÜN DEDİĞİ GİBİ, 'TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR'"

Başımıza örülmek istenen çorapları hala engelleyebiliriz. Bana güvenin. Hayatım boyunca hiç mal mülk derdim olmadı. Tek hedefim, çocuklarımızın mutlu ve güvenli yaşayacağı bir Türkiye, güçlü bir Türk devleti ve zengin bir Türk milleti oldu. Bize pazarlanmak istenen bu büyük yıkımı, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi Zafer Partisi kadroları ve Dr. Sinan Oğan kaldırır. Seçimden bir gün önce son kez rica ediyorum. Erdoğan'a kızgınlık veya sevgiden dolayı ülkemizi, çocuklarımızı bir felakete sürüklemeyin. Gelin Türk milletinin zaferinde buluşalım. Olur mu? Siz yaparsanız olur. Çünkü Aziz Atatürk'ün dediği gibi, 'Türk Milleti zekidir.' Ne mutlu Türk'üm diyene!"