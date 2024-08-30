Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Anıtkabir'i ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zafer Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki Zafer Partisi heyeti, Zafer Partisi Ankara İl Teşkilatı ve partililerimizle beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti."