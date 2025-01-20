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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın son gününde kapanış konuşmasını yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattı.

Özdağ, soruşturmaya konu olan konuşmasında, Haçlı Seferleri anımsatması yaparak, "Emin olun ki hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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