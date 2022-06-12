Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Yurtlarda Bir Tarikat Baskısından Bahsediliyor. Bununla İlgili Soruşturma Açıldı Mı" - Haberler

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinin önüne giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki öğrenci intiharlarına değinerek, "Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı mı, sosyal medyadaki iddialar doğru mu, gerçekten böyle bir baskı var mı" diye sordu.

Antalya'da yaşanan öğrenci intiharlarıyla ilgili olarak kente gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi girişinde açıklama yaptı. Özdağ, "Yaşanan intihar vakalarının araştırılması için Rektör Hanım neyi bekliyor" dedi. Ümit Özdağ şunları söyledi:

"Akdeniz Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi'nde 40 günden bu yana 3 intihar gerçekleşti. 3 gencimiz hayatını yitirdi. ve bu gençler aynı yurtta kalıyorlardı. Fakat annelerinin, babalarının, kardeşlerinin bir tanesi olan bu kardeşlerimiz, hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken kendilerine anılarına bir kedi yavrusuna verilen değer verilmedi. Konu araştırılmadı. 'Bunalıma girdi intihar etti' denilerek geçiştirildi. Bu konunun üzerine gitmek için Sayın Rektör neyi bekliyor? Kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor? Sayın Rektör kaçıncı öğrenciniz öldükten sonra bu konunun üzerine gideceksiniz.

"REKTÖR HANIM SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK MU?"

Bakın, 11 Mayıs'ta Halil Gülcan kardeşimiz intihar etmiş. Biraz önce kardeşi ile konuştum dedi ki, 'Eşyalarını yurt yönetimi bize ailesine teslim etmedi. Bir arkadaşına vermişler biz gidip arkadaşının evinden aldık' dedi. Rektör hanım sizin çocuğunuz yok mu? Bir acılı aile buraya geliyor. Onları bizzat, yurt yönetimi değil, bu çocuklar sizlere emanet edilmiş. Niye karşılamıyorsunuz? Niye gereken özeni göstermiyorsunuz? Hayatta kalmasını sağlayamadınız hiç olmazsa vefatından sonra saygı gösterin bu çocuklara. Ailelerine saygı gösterin.

"YURTLARDA BİR TARİKATIN BASKISINDAN BAHSEDİLİYOR"

Emre Kandemir, 21 Mayıs'ta intihar ediyor. Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili bir soruşturma açıldı mı, sosyal medyadaki iddialar doğru mu, gerçekten böyle bir baskı var mı? Biraz önce Halil'in abisi ile görüştüm dedi ki, 'Bana sürekli yurtlarda çıkan yemeği yiyemediğini ve kimsenin yiyemediğini söylüyordu'. Rektöre önerim şu, ailesini de alsın gelsin bu çocuklara layık gördüğü yemeği kendisi de akşamları yesin. Bakalım böyle devam edecek mi?

"TEDBİR ALMANIZ İÇİN ÖĞRENCİLER, 'ÖĞRENCİ YAŞAMI ÖNEMLİDİR' DİYE DIŞARI MI ÇIKMALI"

10 Haziran'da Muhammed Kaya kardeşimiz vefat ediyor. Artık kapsamlı bir soruşturma başlatmanın zamanı geldi geçiyor. Öğrencilerin ABD'de bir zenci cinayetinden sonra 'Siyah yaşam önemlidir' diye dışarı çıkıp protesto ettiklerini gördük. Tedbir almanız için öğrenciler, 'Öğrenci yaşamı önemlidir' diye dışarı mı çıkmalı? Bunu mu istiyorsunuz...

"ATATÜRK BU ÜLKEYİ SİZE EMANET ETTİ"

Biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Sadece Akdeniz Üniversitesi'nde değil her yerde bu konunun ve benzeri konuların üzerine gideceğiz. Sadece gençlerimiz intihar etmiyor. Sevgili gençler, geçen sene 121 polis intihar etti. 121. Bu senenin ilk beş ayında sayı 29'u geçti. Türkiye bir intihar toplumu oldu. O kadar büyük adaletsizlikler o kadar büyük baskılar var ki, ekonomik kriz o kadar derin ki ayrıştırma o kadar ağır ki gelecek ile ilgili umutlarını yitiren insanlar eskiden olduğu gibi yazar kasa atmıyorlar, intihar ediyorlar. Ancak umudunuzu yitirmeyin. Atatürk bu ülkeyi size emanet etti. Onun size emanet ettiği ülkeye sahip çıkın."

ANKA / Güncel