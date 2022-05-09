Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sessiz İstila" filmiyle ilgili iddiaları yanıtladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sessiz İstila" filminin yasalar önünde suç olmadığını söyledi.

Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında filmin finansmanıyla ilgili yabancı fonlardan para aldığı iddialarını "hezeyan" olarak değerlendirdi.

"Sessiz İstila filmi yasalar önünde suç değil" diyen Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konudaki eleştirilerini, "Benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz, borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum, yeni borç alacağım, yeni videoları çektireceğim." şeklinde yanıtladı.

Sığınmacılarla ilgili sorunlara değinen Özdağ, "Göçün temel nedeni AK Parti'nin yanlış politikasıdır. İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır. Kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar 8 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorduk ancak şimdi görünüyor ki Türkiye'deki yabancı sayısı 10 milyonun üstüne çıkmıştır." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine suç gruplarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Özdağ, "Seçimlere giderken seçmeni terörize etmek, Zafer Partisi'ne karşı bir şiddet dalgası başlatarak provokatörler aracılığıyla eylemleri Zafer Partisi'ne mal etmek istiyorlar." iddiasında bulundu.