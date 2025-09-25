Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Osmaniye'de temaslarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Anneleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneğini de ziyaret eden Özdağ, dernek yöneticilerinin taleplerini dinledi.

Daha sonra Özdağ, Şehit ve Gaziler Derneği Kadirli Şubesine ziyarette bulundu.

Ümit Özdağ, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
