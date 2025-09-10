Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasında mütalaa verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Partisinin il başkanları istişare toplantısında kullandığı sözlerden dolayı hakkında dava açılan Özdağ, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatıyla katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu

Duruşmayı ayrıca Zafer Partililer de takip etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özdağ'ın iddianame konusu ifadelerinin, Cumhurbaşkanı'nın şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Mütalaada, söz konusu ifadelerin doğrudan Cumhurbaşkanı'nın şahsına yöneldiği, onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici ifadeler içerdiği, topluluk önünde, aleni şekilde ifade edildiği, konuşmanın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kişisel saldırı boyutuna ulaştığı belirtildi.

Sanık Özdağ'ın savunmasında, söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında olduğunu, doğrudan Cumhurbaşkanlığı görevine değil, siyasi kimliğe yönelik olduğunu savunduğu aktarılan mütalaada, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarında, ifade özgürlüğünün sınırlarının başkalarının şeref ve saygınlıklarının zedelenmesine kadar genişletilemeyeceğinin sabit olduğuna işaret edildi.

Özdağ'ın ifadelerinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiye yönelik aşağılama ve kişisel saldırı niteliğinde olduğu, eleştiri sınırlarını aştığı aktarılan mütalaada, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunun yasal unsurlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

Mütalaada, Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." hükmünün uygulanması da istendi.

Söz alan sanık Özdağ ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özdağ ve avukatına savunma yapmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ümit Özdağ, söz konusu konuşmalarının Antalya'da olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açamayacağını savundu.

Özdağ, savcının vermiş olduğu mütalaada hakaret iddiasında ısrar ettiğini dile getirerek, "Son savunma, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü Anayasa, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın bir çok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız."

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenmişti

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükmün uygulanması da talep edilmişti.