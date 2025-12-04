Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Ekim 2026'da Bir Erken Genel Seçim, En Uygun Olan Seçimdir"

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ekim 2026'da bir erken genel seçim, en uygun olan seçimdir. Ak Parti, Cumhur İttifakı artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Ekonomik buhranın 9. senesine girerken bir yandan da 'Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde olduğu kadar önemli gelişmeler olacak' diyerek cumhuriyetimizin varlığını tehdit edecek gelişmelere kapısını açmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir yaklaşımın demokratik bir meşruluğu yok" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Zafer Partisi'nin kamuoyu araştırmalarında oy oranı olarak 4. parti konumunda olduğunu ve 3. parti olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Zafer Partisi üçüncü parti olduğu andan itibaren yurttaşlarımızın bugün ağır endişeler hissettikleri birçok konuda çözülme süreçleri de başlayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın büyüme verilirin ilişkin açıklamasını da eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Bir ekonomi programının performansı için bakılacak ilk parametrelerden bir tanesi hiç şüphesiz büyüme oranlarıdır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Devlet Planlama Teşkilatı kökenli bir siyasetçi. 2 Kasım'da büyüme rakamlarını açıkladı. Yılmaz'a göre 2003-2025 döneminde küresel ekonomide büyüme yüzde 3.3 iken AK Parti idaresindeki Türkiye 5.4 büyümüş. Hep verdiğim bir örnek vardır: Bir futbol takımının antrenörü o futbol takımını lig başladıktan sonra diyelim ki 8. sırada aldı. Onun yönetimi almasından sonra takım daha fazla gol attı, daha az gol yedi ama lig bittiğinde takım 8. sıradan 13. sıraya geriledi. İşte AK Parti'nin 2003-2025 arasında Türk ekonomisini getirdiği nokta budur. 16. sıradan dünyada ekonomik büyüklük olarak 23. sıraya gerilemiş bir Türk ekonomisi vardır. Onun için Cevdet Yılmaz'ın açıklamış olduğu rakamların hiçbir değeri ve gerçekliği yoktur. Üstelik rakam ne yazık ki Yılmaz'ın söylediği 5.4 değil, 4.4'dür 2003-2025 arasında. Bunun da 57. hükümet döneminde hazırlanan programın uygulandığı ilk AK Parti dönemini çıkartıp 2008-2025 üzerinden 17 yıllık kalkınma sürecini değerlendirirsek 3.9 ortalama olduğunu görüyoruz ki bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi ortalamasının da altındadır."

"Pazarda dolaşan AK Partili görmüyoruz"

Özdağ, TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verilerini değerlendirerek, şunları söyledi:

"TUİK aylık enflasyon verilerini açıkladı. Çok eğlenceli. Aylık enflasyon 0.87, yıllık 31.7 olmuş Uganda'da. Aslında TÜİK'in ismini değiştirmek lazım. 'T' Türkiye'yi temsil ediyor. Başına 'U getirirsek 'UİK' olacak. Buna kimse inanmıyor. Bakın dün yine ENAG açıkladı enflasyon verisini. Aylık 2.13, yıllık yüzde 56.82 olarak açıkladı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre de aylık enflasyon 1.19, yıllık 38.28. AK Parti'ye göre ülkemiz adeta ekonomik bir çağ atlama durumunda ama hayatın gerçekleri çok farklı. Biraz sokağa çıkın, cesaret edin. Pazarda dolaşın. Pazarda dolaşan AK Partili görmüyoruz. AK Parti teşkilatlarını pazarda görmüyoruz, AVM'lerde görmüyoruz. Sokakta görmüyoruz. Esnaf ziyaretinde görmüyoruz. Çünkü hayatın gerçekleriyle karşılaşma cesaretini göstermiyorlar. 16 milyon emekli dul ve yetime 16 bin 881 lira veriyorsunuz ve bu insanların 'insan gibi yaşaması gerektiğini' söylüyorsunuz. Nasıl? Bu parayla siz geçinebilir misiniz? Kaç gün geçinirsiniz? Saraydaki danışman ekibe tavsiyem biraz sokağa çıkıp halkın arasında dolaşmalıdır."

"2026 bütçesi de; fakirin fakirleştiği, zenginin zenginleştiği bir bütçe olacak"

2026 Bütçe Kanunu Teklifi'ni ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şöyle devam etti:

"Ayrıca dün açıklanan ve yıllık bazda yüzde 31 gösterilmesi için büyük çaba sarf eden enflasyon rakamı bile AK Parti'nin yılbaşında bu sene için açıklamış olduğu yüzde 17,5 hedefinin tutmadığını gösteriyor. Yüzde 3'e yakın oranda yanılmışsınız arkadaşlar. ve şimdi bu rakamlarla Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesinin görüşülmesine 6 Aralık'tan itibaren başlanacak. Bütçe gelirlerine baktığımızda vergi adaletsizliği diye okumamız gereken dolaylı vergiyi, dolaysız vergi oranlarında bir iyileşme olmadığını görüyoruz. Dolaylı vergiler yüzde 65'ini oluşturuyor vergilerin. Yani vergi yükü dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımıza yüklenmeye devam ediyor. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. 2026 bütçesi de; fakirin fakirleştiği, zenginin zenginleştiği bir bütçe olacak. ve bütçedeki yatırım harcamalarının milli gelire oranı da 2026'da 2025'e göre 0.3 düşerek 2.4'e iniyor. Yani 'biz yatırım yapıyoruz' diye övünüyorsunuz ama vatandaştan topladığınız vergiler vatandaşa yatırım olarak dönmüyor.

"Sadece faize ödenen parayla 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabilir"

Tabii bütçe performansına bakıp AKP'nin faiz ödemelerine bakmamak da olmaz. 2025 yılında bütçeden ödenen faiz tutarı 54.3 milyar dolar değerli arkadaşlar. 2026'da bu tutar 61.3 milyar dolara çıkıyor. Ulaştırma Bakanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün maliyeti için '3 milyar dolar' demişti. Demek ki bu sene sadece faize ödenen parayla 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabilir. Ekonominin durumu bu 2026 bütçesi bir fakirleşme bütçesi olacak ne yazık ki Türk milleti için."

"Ukrayna, Karadeniz'de savaşı tırmandırmama doğrultusunda ağır şekilde uyarılmalıdır"

Ukrayna'nın, Karadeniz'deki Rus gemilerine saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın bu saldırısı açık deniz trafiğini taciz edici, rahatsız edici bir saldırı ve Türkiye'ye de saygısızlık olan bir saldırı. Türkiye savaşın başından beri Montrö Boğazlar rejimini tavizsiz bir şekilde uyguluyor. Rusya ve Ukrayna ile eşit mesafede bir süreci sürdürüyor. Bakın biz AK Parti hükümetini birçok noktada eleştiriyoruz ama Rusya-Ukrayna savaşı sırasında almış olduğu, uygulamış olduğu politikaları da doğru buluyoruz. Fakat Şimdi yapılan bu saldırı karşısında gösterilen tepkiyi de yetersiz görüyoruz. Ukrayna Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Ukrayna bu saldırıları durdurmak ve Karadeniz'de savaşı tırmandırmama doğrultusunda ağır şekilde uyarılmalıdır."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olma niteliğine saldırıydı"

Özdağ, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir sempozyuma katılmak için gelen Irak Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesud Barzani'nin uzun namlulu korumlarının verdiği görüntüleri "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olma niteliğine saldırıydı, egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi. Özdağ, Türkiye'yi ziyaret eden resmi görevlilerin yakın koruma ekiplerinin tabanca haricinde bir silah taşıma yetkilerinin olmadığını belirtti. Özdağ, buna benzer görüntülerin geçmişte de yaşandığını hatırlatarak, "Bu konuda derhal soruşturma açılmalı ve bu rezalete neden olanlarla ilgili gereken cezalar hiç beklemeden, kamuoyu oyalanmadan verilmelidir" dedi.

"Barrack'a da yapın böyle bir zam"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül 2026'da açılacağı yönündeki açıklamasına de tepki gösteren Özdağ, "Tom Barrack, Amerikan Büyükelçisi olmak dışında bir başka yetkisi ve görevi mi var acaba Türkiye'de? Hükümet adına, Türk hükümeti adına açıklama yapma yetkisine mi sahip" ifadelerini kullandı. Barrack'ın Türk hükümetinin kararlarını "Türk halkından önce duyurduğunu" söyleyen Özdağ, "Acaba bir ikinci sözcü olarak mı konuşmaya başladı? Eğer öyleyse bilelim" diye konuştu. Üst düzey bürokratlara yapılan zam üzerinden de eleştirilerine devam eden Özdağ, "Eğer böyle bir görevi varsa Tom Barrack'a da yapın böyle bir zam. Bu açıkça iç işlerimize müdahaledir ve kabul edilmesi mümkün değildir. Heybeliada Ruhban Okulu bağımsız bir okul olarak Türk Devleti'nin yetki alanı dışında açılamaz" diye konuştu.

Terör örgütü PKK yöneticilerinden gelen son açıklamalara tepki gösteren Özdağ, "Bölücü açılımı ile iyice şımaran terör örgütü, Öcalan isimli bebek katili narko terörist serbest bırakılmadıkça adım atmayacağını söylüyor. Bu şımarıklığın nedeni sizin zaaf içindeki politikalarınız değil mi" diye sordu.

"Atatürk Cumhuriyeti'ni yakmaya hazırlanıyorsunuz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ok yaydan çıkmıştır, gemileri yaktık" sözlerini hatırlatan Özdağ, "Sadece gemileri değil, Atatürk Cumhuriyeti'ni baştan sona yakmaya hazırlanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İktidara çağrıda bulunan Özdağ, "Demokratik devrim, devrimci sıçrama gibi SSCB'yi bile yıkan Glasnost söylemlerini bırakıp hemen terörle mücadeleye geri dönün; yoksa devleti yıkılma sürecine sokarsınız. Biz buna izin vermeyiz. Türk milleti devletine sahip çıkar" dedi.

"Türk milleti açlık sınırının altında bir ücrete mahküm edilemez"

Yeni yılda uygulanacak asgari ücrete ilişkin görüşlerin açıklayan Özdağ, iktidarın ekonomi politikalarının çalışanları yoksullaştırdığını söyledi. Özdağ, "30 bin lira civarında bir rakam konuşuluyor ama bu daha şimdiden açlık sınırında. Zafer Partisi asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 45 bin lira olması gerektiğini savunuyor. Asgari ücret haktır; bedeli düşürülemez, pazarlığı olmaz. Türk milleti açlık sınırının altında bir ücrete mahküm edilemez" dedi.

Bir gazetecinin erken seçime yönelik sorusu üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Ekim 2026'da bir erken genel seçim, en uygun olan seçimdir. AK Parti, Cumhur İttifakı artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Ekonomik buhranın 9. senesine girerken bir yandan da 'Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde olduğu kadar önemli gelişmeler olacak' diyerek Cumhuriyetimizin varlığını tehdit edecek gelişmelere kapısını açmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir yaklaşımın demokratik bir meşruluğu yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karşılığı yok. Özetle Türkiye'nin hızla bir erken genel seçime giderek Türk milletinin önünü açması gerekiyor."