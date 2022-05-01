Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Suriyeli aileye bayram ziyareti - Haberler

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan, Suriyeli aileye bayram ziyareti

AA - Güncel
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.

Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.

Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.

Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı.

Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.

AA / Güncel

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