Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arnavutköy'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe başkanlığında partisinin üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Parti politikalarını esnafa anlatan Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı.

Ülkedeki olumsuzlukların başlıca sebebinin sığınmacılar olduğunu iddia eden Özdağ, "Bunlara 90 milyar dolar para harcadık, harcamaya devam ediyoruz. Sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz." dedi.

Bazı esnaf, Özdağ'a tepki gösterirken, bir bölümü de destek verdi.

Parti üyeleri de Özdağ'ın esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlara Zafer Partisi broşürleri dağıttı.