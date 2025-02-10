Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da Ekonomi Politikalarını Tanıttı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da Ekonomi Politikalarını Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, partisinin ekonomi politikaları hakkında bilgi vermek ve partilerinin oy oranının arttığını vurgulamak amacıyla Samsun'da partililerle bir araya geldi. Toplantının ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da partililerle bir araya geldi.

Çetinkaya, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Zafer Partisi'nin ekonomi politikaları hakkında bilgi veren Çetinkaya, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Seçimlere yönelik hazırlıklarının sürdüğüne işaret eden Çetinkaya, partilerinin oy oranlarının arttığını ifade etti.

Çetinkaya, toplantının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Emekliler Derneği Samsun Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
img

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
img

Kahreden olay! 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu
img

Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump'ın o kararı piyasayı sarstı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.