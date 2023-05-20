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Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zafer Partisi Basın Danışmanı Ceren Gürkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan, Çankaya ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen Zafer Partili Ceren Gürkan, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Zafer Partisi'nde basın danışmanı ve 14 Mayıs'taki seçimde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Etimesgut'ta çevre yolunda 18 Mayıs günü, Özcan Y.'nin kontrolünü yitirdiği 06 AR 2813 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 06 EU 2292 plakalı çekiciye çarptı. Kazada Ceren Gürkan hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Özcan Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.Ceren Gürkan için Çankaya ilçesindeki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gürkan'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Zafer Partililer de katıldı. Gürkan'ın tabutunun üzerine duvak örtüldü. Funda Gürkan, kızının tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta duran Funda Gürkan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Ceren Gürkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Güncel

Cebeci Asri Mezarlığı Zafer Partisi Milletvekili Çankaya Güncel Haberler

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