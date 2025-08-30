Zafer Bayramı Törenleri Kayseri ve Çevresinde Yapıldı

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Sivas

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Valilik makamına geçen Şimşek, Alptekin ve Uzun, burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Şimşek, Alptekin ve Uzun, tören aracından vatandaşların bayramını kutladı.

Halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Sivas milletvekilli Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Çelik, Yetiş ve Özdemir, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Selçuk Yenipınar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Çelik, daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda Makas, Durmuş ve Önal, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Üsteğmen Metahan İlmek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle sona eren törene, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen programda tebrikler kabul edildi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende ise Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Fatih Gürses ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya, vatandaşların bayramını kutladı.

Daha sonra Üsteğmen Mehmet Köse, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Mehter takımı, halk oyunu ekipleri ve Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özkan, Şimşek ve Arslan, katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen Muhammet Sefa Köksal, günün anlam ve önemine belirten konuşma yaptı.

Komandoların gösteri sunduğu ve halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir'deki program, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, Vali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, ortaokul öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibi yöresel gösteriler sundu.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi sunduğu programda, temsili rehine kurtarma operasyonu da düzenlendi.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.