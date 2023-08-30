Zafer Bayramı'nda Başkent'te gazi ve şehit yakınlarına açık havada film gösterimi

Özel 100. Yıl Hastanesince Zafer Bayramı dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarının katılımıyla açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Özel 100. Yıl Hastanesi otopark alanında düzenlenen gösterim öncesinde İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan Özel 100. Yıl Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erden Kılıç, Kurtuluş Savaşı'nın son halkası olan Büyük Taarruz ve onunla gelen mutlak zaferin 101. yılını kutlamaktan duydukları gururu dile getirdi.

Kılıç, "Zafer ve Minnettarlık" temasıyla düzenledikleri etkinliğe gazilerin de katılmasının önemine değinerek, "Burada, haklarını asla ödemeyeceğimiz gazilerimizle, şehit ve gazilerimizin evlatları var. Bir yandan milli devletimizin, bir ateş çemberi içinden büyük bir zaferle çıkışının yıl dönümünü kutlamanın gururunu, öte yandan yüreğimizin istisnai bir yerinde bulunan özel misafirlerimizle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kılıç, çetin mücadele yıllarında Türk milletinin yanı sıra yüz binlerce hekim, hemşire ve tıp öğrencilerinin hem cephede hem cephe gerisinde canları pahasına bulunup, şehit ve gazi olduklarını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." sözlerini anımsatan Kılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğinin başkan ve üyelerine etkinliğe katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Kılıç'ın konuşmasının ardından Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan "Güneşin Adı Kemal Atatürk" belgeseli izletildi.

Belgesel gösteriminin ardından katılımcılar, 10. Yıl Marşı eşliğinde meşaleler yaktı.

Etkinlikte daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 1. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak cepheye giden tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem ve savaş koşullarında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal hemşirenin hikayesini anlatan Son Mektup filmi izlendi.