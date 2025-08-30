Zafer Bayramı'nda Atatürk'ün Daha Önce Yayınlanmamış Görüntüsü Paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Atatürk'ün daha önce hiç yayımlanmamış görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

