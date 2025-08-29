Zafer Bayramı'nda Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla resmi plakalı belediye otobüsleri ile Antray ve nostalji tramvayı gün boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak.