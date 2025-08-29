Zafer Bayramı'nda Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz!

Zafer Bayramı'nda Antalya'da Toplu Ulaşım Ücretsiz!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hizmete sunacak. Resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvayı gün boyunca vatandaşları taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla resmi plakalı belediye otobüsleri ile Antray ve nostalji tramvayı gün boyunca vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz

Yeni uygulamayı Şimşek duyurdu! Hepsi elektronik ortama taşınıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.