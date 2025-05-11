Zacatecas: Tarihi Maden Şehri Kültür ve Turizme Yöneliyor

ZACATECAS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Bir zamanlar Latin Amerika'nın önemli bir gümüş madeni bölgesi olan Meksika'nın Zacatecas kenti maden zenginliğiyle kentin tarihsel refahına destek oldu.

Kaynaklar tükendikçe kent, UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tanınan tarihi şehir merkezi ve simgesel El Eden Madeni de dahil olmak üzere zengin kolonyal mimarisini ve madencilik mirasını koruyarak, dünyanın dört bir yanından turist çekmek amacıyla kültür ve turizme odaklandı.