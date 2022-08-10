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Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 gözaltı (2)

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Zabıta müdürüne silahlı saldırıda 6 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTIZabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ali S. (20) ile olaydan sonra birlikte kaçtığı Enes A. (22) İstanbul Silivri'de bir villada yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Zabıta müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Ali S. (20) ile olaydan sonra birlikte kaçtığı Enes A. (22) İstanbul Silivri'de bir villada yakalandı. Didim'e getirilen şüphelilerden alınan bilgi doğrultusunda gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Didim'de düzenlenen operasyonlarda da daha önce Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a sopayla saldırı düzenlettiren otel sahibi Ahmet O., akrabası Mehmet O., saldırganların kaçtığı otomobilin sahibi Cemal T. ve Batman Gercüşlu de polis ekiplerince yakalandı.

SALDIRIDAN SONRA OTELDE KALMIŞ

Polis, olaydan sonra onlarca iş yerinden yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda saldırgan tetikçi Mehmet Ali S.'nin, olaydan önce bir otelde kaldığı öğrenildi. Saldırganın, olayı gerçekleştirip daha sonra motosikletle kaçarak tekrar saklandığı otelde geri döndüğü öğrenildi. Mehmet Ali S.'nin, daha sonra otomobili ile İstanbul'a kaçarak burada saklanmaya devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

İstanbul Zabıta Güncel Haberler

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