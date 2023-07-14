Zabıta Memuru Mesai Arkadaşını Silahla Yaraladı

ESKİŞEHİR'de mesai arkadaşı Seyhan Çelik'i (40) iş yerinde silahla iki el ateş ederek sırtından ve göğsünden yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zabıta memuru Meriç Sakarya (36), ilk duruşmada psikolojik tedavi gördüğünü ve olayı hatırlamadığını söşyedi. Duruşmada yaraladığı Çelik'ten özür dileyen Sakarya, "Olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Olayı sonradan avukat ve polislerden öğrendim. Çok üzgünüm. Neden olduğunu bilmiyorum. Kendisinden özür dilerim" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nde zabıta memuru olan Meriç Sakarya, 27 Şubat'ta görevli olduğu Uluönder Mahallesi Zabıta Müdürlüğü'ne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla mesai arkadaşı olan Seyhan Çelik'e 2 el ateş eden Sakarya olay yerinden kaçtı. Sırtı ve göğsünden yaralanan Çelik ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli Sakarya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meriç Sakarya, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından sanık Meriç Sakarya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.