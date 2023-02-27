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ZABITA MEMURU, MESAİ ARKADAŞINI SİLAHLA YARALADI

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ESKİŞEHİR'de, mesai arkadaşı Meriç S. tarafından silahla göğsünden vurulan zabıta memuru Seyhan Ç. ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, mesai arkadaşı Meriç S. tarafından silahla göğsünden vurulan zabıta memuru Seyhan Ç. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Belediyesi Uluönder Karakolu'nda meydana geldi. Zabıta memurları Seyhan Ç. ile Meriç S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meriç S. üzerindeki tabancayla Seyhan Ç.'ye ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Seyhan Ç., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Seyhan Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Meriç S.'yi Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde yakalayıp gözaltına aldı. Meriç S.?nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Seyhan Zabıta Meriç Güncel Haberler

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