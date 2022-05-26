Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi - Haberler

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Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Zabıta memuru, baygınlık geçiren köpeğe su içirdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli memur, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren yavru köpeğe su içirdi.

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli memur, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren yavru köpeğe su içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Orhaneli ilçesindeki denetimlerinin ardından, kent merkezine dönüş için harekete geçti. Bursa-Orhaneli yolu üzerinde yavru bir köpeğin hareketsiz yattığını fark eden ekipler, köpeğin yanına gitti. Köpeğin baygınlık geçirdiğini anlayan zabıta ekipleri tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine haber verildi. Bu sırada bir zabıta memuru avucuna aldığı suyu sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe içirdi, yüzünü yıkadı. O anlar, zabıta memurunun mesai arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.Suyu içtikten sonra kendine gelen köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülerek, tedaviye alındı. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan yavru köpek durumunun iyi olduğu belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

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