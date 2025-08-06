Zabıta Memurlarına Mukavemet Eden İki Kişiye Hukuki Süreç Başlatıldı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta memurlarına karşı koyan ve onları tehdit eden iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldı. Belediye Başkanı, zabıta ekiplerinin halk sağlığı için denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde denetim sırasında görevli zabıta memurlarına karşı koyan ve memurları tehdit eden 2 kişi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şenyurt Mahallesi'nde 4-5 Ağustos'taki denetim esnasında görevli zabıta memurlarına mukavemet gösteren ve memurları tehdit eden E.Ç ve B.Ç. hakkında İl Emniyet Müdürlüğünün tahkikatı sonucu hukuki süreç başlatıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin halkın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarına yönelik yapılan engelleme ve tehditlerin kendilerini yollarından döndürmeyeceğini aktaran Tahmazoğlu, "Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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