Zabıta Ekiplerinden Kurban Bayramı Denetimi

Zabıta Ekiplerinden Kurban Bayramı Denetimi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle fırın, kasap ve marketlerde hijyen ve ürün kontrolü yaptı. Ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulunarak vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla fırın, kasap ve marketler denetlendi.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları iş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti.

Satılan ürünlerin gramajına, son kullanma tarihine ve fiyat etiketine bakan ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
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