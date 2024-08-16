Zabıta Ekipleri Mahsur Kalan 3 Kişi İle Çocukları Güvenli Alana Taşıdı

ZABITA EKİPLERİ MAHSUR KALAN 3 KİŞİ İLE ÇOCUKLARI GÜVENLİ ALANA TAŞIDI

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir itfaiyesi başta olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri sahada görev yapıyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Sancaklı köyünde mahsur kalan 80 ile 85 yaş arasındaki 3 kişiyi ve çocukları bölgeden çıkararak güvenli alana taşıdı. Zabıta ekipleri tahliye çalışmalarına destek verirken aynı zamanda bölgede itfaiye ekiplerinin hızlı ve rahat müdahalesi için de trafik düzenlemesi çalışmalarını yürütüyor.

CAN DOSTLAR KURTARILDI

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Örnekköy Geçici Hayvan Bakımevi, Celal Üner Bakımevi ve Bayraklı Belediyesi Bakımevi'ndeki can dostlarının tahliyesini tamamladı. 124 köpek Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi, 60 köpek PAKO Sahipsiz Hayvan Sosyal Yaşam Kampüsüne nakledildi. Yangından etkilenen bir kedi Kültürpark'ta Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan polikliniğinde, yaralı bir at ise PAKO'da tedaviye alındı. Yangından kurtarılan biri gözleri görmeyen 3 eşek PAKO'da, iki koyun, 26 ördek, 4 horoz da Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı.

Sahada Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığına bağlı 9 araç, 4 veteriner hekim, 3 veteriner tekniker olmak üzere 26 personel görev aldı. 2 araç, 8 personel ise İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan gelerek ekibe katıldı. Toplamda 11 araç 34 personel ile yangın yerinde can dostlar için mücadele edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne merkez ilçe belediyesi veteriner işleri müdürlükleri de destek verdi.

TÜM BİRİMLER SAHADA

Afetin etkisini azaltmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Sancaktepe ve Onur mahallelerinde ikram araçları konuşlandırdı. Burada su ve çay ikramında bulunulurken alanda görev yapan yaklaşık bin kişilik personele kumanyaları verildi. Yine vatandaş için de kumanya ve pideler ikram edildi. Meslek elemanları sahada görevlerini sürdürürken, mahalle muhtarlarına maske dağıtıldı. Ayrıca 2 No.lu Sığınma Evi taşındı. Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'nde yer alan ve hastalık sahibi yaşlılar Eşrefpaşa Hastanesi'ne nakledildi. Örnekköy Sosyal Hizmetler Dairesi Yerleşkesi de boşaltıldı. İtfaiye raporunun oluşturulmasının ardından sosyal yardımların hız kesmeden sürdürüleceği, vatandaşlara eşya yardımı ve sosyal destekler sunulacağı bildirildi.

İZMİR,