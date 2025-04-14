Zabıta Ekipleri Kayıp Çantayı Sahibine Ulaştırdı
Manisa'nın Demirci ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları 6 bin 900 lira bulunan çantayı kaybeden çiftçi Halil Çakan'a teslim etti. Zabıta ekiplerine teşekkür eden Çakan, kaybını geri aldığını belirtti.
Manisa'nın Demirci ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları çantayı sahibine teslim etti.
Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çakan (73), içerisinde 6 bin 900 lira bulunan çantasını kaybetti.
Bunun üzerine Çakan, Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Pazar yerinde yaya devriye görevi yürüterek arama yaparak zabıta ekiplerince bulunan çanta, sahibine verildi.
Çakan, parasının bulunmasından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel