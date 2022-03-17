Zabıta, bebeğin kayıp kimlik cüzdanını yaş günü pastasıyla teslim etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da zabıta ekipleri, sokakta buldukları bebeğe ait kimlik kartını ailesine, doğum gününü de kutlayarak teslim etti.

Kastamonu Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Kumsal Nur Özkan'a ait nüfus kartı buldu.

Telefonla aileye ulaşarak kimlik cüzdanını bulduklarını ve teslim etmeyi istediklerini aktaran zabıta, kimlikten Kumsal Nur'un 1. yaş günü olduğunu tespit etti.

Yaş pasta da alan zabıta ekibi, annesiyle kapıyı açtığında mumları yanan pasta gören minik Kumsal'ın doğum gününü kutladı.

Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Polat, AA muhabirine, çocukların hayatına dokunmayı önemsediklerini dile getirerek, "Kumsal'ın hem kimliğini teslim etmek hem de yüzünü güldürmek istedik. Hem anne hem Kumsal için sürprizdi. Kumsal kapıya geldiğinde çok mutlu oldu. Hem mumları üfledi hem de bize sarılarak teşekkür etti. Hep beraber Kumsal'ın birinci yaş gününü kutlamış olduk." ifadelerini kullandı.