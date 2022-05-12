Zabıta aracında bayrak açan Afganlar yakalandı (2)

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Ferizli Belediyesi, Afganistan uyruklu kişinin belediyeye ait zabıta aracında ülkesinin bayrağını açmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yaşanan olayın kınandığı açıklamada şöyle denildi:

Zabıta personeli hakkında gerekli tahkikatın da başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, görevli olduğu araçta gerekli önlemleri almayarak, kapıları açık bir şekilde park edip denetime çıkan zabıta personelimiz hakkında da tahkikat başlatılmış ve soruşturma sürecinin salahiyeti açısından da süreç sona erene kadar açığa alınmıştır. Bu videonun çekilmesi konusunda ihmali olanlar hakkında da idari ve hukuki süreçler işletilmektedir. Mülteciler konusunun sürekli gündemde olduğu bir dönemde Ferizli Belediyesi'ne ait araçta böyle bir olay yaşanmasından son derece rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha hatırlatarak yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi.