Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de bir mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan zabıt katibi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri Barosu'ndan bir avukatın şikayeti üzerine, Kayseri Adliyesi'nde görevli zabıt katibi A.T. hakkında, mahkeme kalemine verilen teminat ödemelerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme kaleminde yapılan ilk incelemede yaklaşık 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katibi, 20 Ocak 2024'te tutuklanmıştı.

Yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilen sanık, ifadesinde borçları nedeniyle bunu yaptığını ve pişman olduğunu belirtmişti.