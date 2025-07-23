Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi: İddianame Hazırlandı

ANKARA Adliyesi'nde bazı savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz ve 15 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Yılmaz hakkında 1190 yıl 5 ay hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Z.E.'nin, Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un telefonla bildirdiği isimlere ait dosyalarda para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik verilmesini sağladığı yönündeki ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma tamamlanarak, aralarında zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne yardım', 'Rüşvet almak', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suçluyu kayırma', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından iddianame hazırlandı.

'İHBARCI ESKİ EŞİN SES KAYDI DELİL OLDU'

İddianamede, Cumhuriyet savcıları A.T.G., B.T., Z.E. ile zabıt katibi E.D. mağdur sıfatıyla yer aldı. Soruşturmanın, Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Z.E.'nin boşanma aşamasındayken savcılığa yaptığı ihbarla başlatıldığı belirtildi. İddianamede 'İhbar eden şüpheli' olarak yer alan Z.E.'nin beyanlarına yer verildi. Z.E., Ahmet Yılmaz'ın avukat Bol'un talebiyle bazı dosyalarda para karşılığı usulsüzlük yaptığını, bir seferinde işlemin karşılığı olan parayı kendisinin teslim aldığını ve eşinin yaptığı usulsüzlüklere ilişkin ses kaydı aldığını belirterek, ses kaydını da iletti.

Ahmet Yılmaz'ın, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda çalıştığı döneme ait işlem yaptığı dosyalarda çok sayıda usulsüz işlem tespit edildiği belirtildi. Katibin, dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içeriğini boşalttığı, bu işlemleri de kendisine ait ve birlikte çalıştığı savcıların şifreleriyle UYAP'a girerek gerçekleştirdiği belirtildi.

'ANLAŞIP DA HESABIMA PARA YATMAYAN DOSYA OLMADI'

İddianamede, tutuklu zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da ifadesine yer verildi. Yılmaz ifadesinde, 2021 yılı Mayıs ayına kadar görevini layıkıyla yaptığını, daha sonra maddi sorunlar yaşadığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Avukat Muhammet Talha Bol'u adliyeden tanıdığını, bir dosyada bulunan mal varlığı tedbirini kaldırmak için sık sık geldiğini belirten Yılmaz, "Yurt dışı yapılanması dosyalarını genelde ben yapıyordum. Bir dosyada avukata, 'Bu durumu çözerim, 300 bin lira gönder' dedim. 220 bin liraya anlaştık" dedi.

Yılmaz, yaptığı işlemler karşılığında avukattan para aldığını ifade ederek, "Bu dosyalarda ücreti kafama göre alıyordum. Beni arayıp 'bu kişi gariban' dediklerinde düşük miktarlar yazıyordum. Parasız yaptığım iş de oldu. Ama avukatla anlaşıp da hesabıma para yatmayan dosya olmadı" dedi.

'SAVCILARIN BİLGİSİ VE RIZASI YOKTU'

Ahmet Yılmaz, birlikte çalıştığı Cumhuriyet savcıları B.T., Z.E. ve A.T.G.'ye ait UYAP şifrelerini bildiğini, bilgisayar açılış şifrelerini bilmediğini, ancak e-imza şifrelerinin kendisinde olduğunu söyledi. Savcı onayına tabi yakalama kaldırma, müzekkere yazma, KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) kararı verme gibi işlemleri bu savcılara ait bilgisayarlardan ve e-imzalarıyla yaptığını belirten Yılmaz, "Savcıların bu durumlardan bilgisi ve rızası yoktu. Bu olaylardan menfaat temin etmediler" ifadesini kullandı.

1190 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Ahmet Yılmaz'ın, görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak 'yetkisizlik kararı' müzekkeresi düzenlediği, savcı olmadan UYAP'ta iş akışını değiştirdiği, KYOK kararı verdiği, birleştirme ve ayırma kararları aldığı, yakalama kararlarını resen kaldırdığı, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde gerçeğe aykırı kararlar verdiği, sahte evrakla dosya oluşturduğu ve tüm bu işlemlerle maddi menfaat temin ettiği ifade edildi. Bu nedenle Yılmaz hakkında eylemleriyle ayrıca 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçunu da işlediği belirtilerek, 'Bilişim sistemine girme', 'Gizliliğin ihlali', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet almak' suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ESKİ EŞE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMASI TALEBİ

İddianamede, Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Z.E.'nin 'Rüşvete aracılık etme' suçunu işlediği ancak olayları ihbar ederek 'etkin pişmanlık' gösterdiği belirtilerek, hakkında 'Ceza verilmesine yer olmadığına' karar verilmesi talep edildi. Diğer 15 şüpheli hakkında ise 'Rüşvet vermek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Gizliliğin ihlali', 'Resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.