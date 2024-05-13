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Z Kuşağı, Y Kuşağına göre mali açıdan daha zor durumda

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Araştırmalar, Z kuşağının, Y kuşağının aynı yaşlarına kıyasla mali açıdan daha zor durumda olduğunu gösterdi. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğu tespit edildi.

Araştırmalar, Z kuşağının, Y kuşağının aynı yaşlarına kıyasla mali açıdan daha zor durumda olduğunu gösterdi.

ABD merkezli TransUnion şirketi, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamalarını 10 yıl önce 22-24 yaşlarındaki Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.

Araştırma, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğunu gösterdi.

Geçen yıl 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşlarda ortalama 51 bin dolar kazandığı tespit edildi.

Araştırma, Z kuşağının, 10 yıl önce 22-24 yaş aralığındaki Y kuşağına kıyasla ekonomi konusunda daha stresli olduğunu da ortaya koydu.

Ekonomik durumları hakkında ne kadar güvende veya stresli hissettikleri sorulduğunda, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 14'ü "aşırı stresli" olduklarını söylerken, bu oran 10 yıl önce Y kuşağı için yüzde 8'di.

Ayrıca 10 yıl önce ekonomik açıdan "rahat" olduğunu belirten Y kuşağı genç oranı yüzde 13 iken, bugün gençlerin yalnızca yüzde 8'i kendini güvende hissediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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