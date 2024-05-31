YYÜ'de Gazze için temsili cenaze töreni düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybedenler için temsili cenaze töreni düzenledi.

Cuma namazı sonrası Kampüs Camisi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, temsili olarak Filistin bayrağına sarılı cenazeyi taşıyarak merkezi yemekhane binasına kadar yürüdü.

Burada gıyabi cenaze namazı kılan akademisyen ve öğrenciler, "Filistin'de bebekler ölüyor, sessiz kalmamalıyız" ve "Yaşasın özgür Filistin" sloganları atarak, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan katliamın durdurulması için eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Gazze'de hayatını kaybedenler için temsili cenaze töreni düzenlediklerini belirten İslam, şöyle konuştu:

"Büyük bir vahşet yaşanıyor ve bu acıyı yaptığımız eylemlerle dışa vuruyoruz. Bugün de bir etkinlik değil, üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık. Farklı eylemlerle sesimizi bir kez daha duyurmaya çalıştık. Elimizden şu an bunlar geliyor. Boykotla ve insanlara derdimizi anlatmakla orada yaşananlara dikkati çekmeye çalışıyoruz. Gönlümüz çok daha fazlasını yapmak isterdi ama yapamıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulmü kalbimizde hissediyoruz."

Eyleme katılan öğrencilerden Ahmet Sönmez ise "Yaklaşık 22 gündür Gazze için burada kurulan çadırda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuz bugün bir kez daha gösterdik. Onların sesi olmak istedik. Temennimiz savaşın bitmesi yönünde. Bundan sonra da oradaki kardeşlerimiz için dua edip, eylemlerimizi sürdüreceğiz." dedi.