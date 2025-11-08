Haberler

Yüzyılın Konut Projesi İçin Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor

Yüzyılın Konut Projesi İçin Başvurular 10 Kasım'da Başlıyor
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan 500 bin sosyal konut projesine başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Başvurular e-Devlet veya belirli bankaların şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. e-Devlet başvurularında, yoğunluk tedbiri olarak kimlik numarasının son rakamına göre başvuru günleri belirlendi. Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular pazartesi günü başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Başvurular için iki yöntem uygulanacak

Buna göre, başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak.

e-Devlet başvuruları için yoğunluk tedbiri

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak.

10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek.

Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

