Haberler

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimini paylaştı

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura takvimini paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede bu hafta 7 şehirde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu. Toplam 21 bin 49 konutun hak sahipleri belirlenecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura programını sanal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi için 16 ilde kura çekiminin tamamlandığını belirterek, "Ev Sahibi Türkiye diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak" dedi.

BU HAFTA 21 BİN 49 KONUTUN DAHA HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kura takvimine göre 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane'de 940, Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020, Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905, Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir