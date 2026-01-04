Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kura Heyecanı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bu hafta 14 ilde daha hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerinin yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 81 ili kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi" ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor.

Ülke genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konutun inşa edileceği proje kapsamında, 10 Kasım-19 Aralık 2025'teki süreçte 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı.

İlk kuraları 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekilen projede, Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralarla hak sahipleri belirlendi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenmeye devam ediyor.

Bakan Kurum'un törene katılması bekleniyor

Bu kapsamda yarın Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da yapılacak hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'ten Antalya'ya, Artvin'den Bingöl'e... 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi'nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
