"Yüzyılın Konut Projesi"Nde İlk Kuralar Yarın Çekiliyor

Güncelleme:
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" için ilk kura yarın deprem bölgesindeki Adıyaman'da başlıyor.

Bu hafta Adıyaman'ın yanı sıra Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da da kura çekimleri olacak.

Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek.

