Haberler

Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Yozgat'ta 2858 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Yozgat'ta inşa edilecek 2 bin 858 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Yozgat'ta al bayrağın gölgesinde geleceğe doğru, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yol almaya devam ettiklerini söyledi.

Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, eğitimde, güvenlikte, altyapıda, üstyapıda al bayrağın direğini perçinleyerek çalışmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geleceğe daha sağlam bakmak, daha sıcak yuvalarda oturmak üzere insanımızı ev sahibi yapmaya, yuvalarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz. Birazdan 2 bin 858 insanımızın yuva sahibi olmasına ilk adımı atacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da 6 Şubat depremlerinden bugüne 455 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Bu tecrübeyle, birikimle hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın diyoruz. Bugün 25 bin vatandaşımızdan 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirlenecek ama 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kurada çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. İnşallah yeni kurallarla, yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasının ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi

CHP'den istifa eden Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Ücretleri ödenmeyen belediye işçileri kazan kaldırdı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi